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サボテン　帝冠錦

Hspoon

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商品の詳細

★画像の花芽は常に変化しています。
輸送中に潰れる事があります。
必ず、ご理解頂ける方のみご購入下さい。


●植物ですので、傷や汚れが必ずあります。
ご理解頂ける方のみご購入下さい。

◎下葉の枯れ、傷、色合いの変化など日々変化しております。ご理解頂ける方のみご購入下さい。

△発送は抜き苗にて第4種郵便で発送します。

商品の説明

サボテン　帝冠錦
サボテン：オブゴレニア　帝冠錦　ツギ*幅5cm 現品！一品限り-遊恵盆栽　本店

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