商品の詳細

★画像の花芽は常に変化しています。

輸送中に潰れる事があります。

必ず、ご理解頂ける方のみご購入下さい。





●植物ですので、傷や汚れが必ずあります。

ご理解頂ける方のみご購入下さい。



◎下葉の枯れ、傷、色合いの変化など日々変化しております。ご理解頂ける方のみご購入下さい。



△発送は抜き苗にて第4種郵便で発送します。