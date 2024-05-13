  • バスケット 直径50cm 北欧家具 カゴ 柳 天然素材パニエ
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バスケット 直径50cm 北欧家具 カゴ 柳 天然素材パニエ

Aspoon

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バスケット 直径50cm 北欧家具 カゴ 柳 天然素材パニエ
バスケット 直径50cm 北欧家具 カゴ 柳 天然素材パニエ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

恐れ入りますが、ご購入前に在庫確認をお願い致します。

デンマークから直接届いたハンドル付きのバスケット直径50cmになります（左の１番大きなサイズ）
収納力もありつつ、天然の柳で編まれ、自然な風合いとアンティークの様な雰囲気をもち、インテリアにもなります。

お使い頂きながら、風合いを増していく過程もお楽しみ頂けます。
片方の持ち手に、少しダメージが見られる為、セール価格となっております。ご使用に問題はございません。

□サイズ□
直径50＊高さ40＊底の直径30cm


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商品の説明

バスケット 直径50cm 北欧家具 カゴ 柳 天然素材パニエ
*バスケット 直径50cm*新品 北欧家具カゴ柳ディスプレイ天然パニエかご収納

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