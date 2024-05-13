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バスケット 直径50cm 北欧家具 カゴ 柳 天然素材パニエ
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￥3430税込
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商品の詳細
デンマークから直接届いたハンドル付きのバスケット直径50cmになります（左の１番大きなサイズ）
収納力もありつつ、天然の柳で編まれ、自然な風合いとアンティークの様な雰囲気をもち、インテリアにもなります。
お使い頂きながら、風合いを増していく過程もお楽しみ頂けます。
片方の持ち手に、少しダメージが見られる為、セール価格となっております。ご使用に問題はございません。
□サイズ□
直径50＊高さ40＊底の直径30cm
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商品の説明
*バスケット 直径50cm*新品 北欧家具カゴ柳ディスプレイ天然パニエかご収納
*バスケット 直径50cm*新品 北欧家具カゴ柳ディスプレイ天然パニエかご収納
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