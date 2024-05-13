バスケット 直径50cm 北欧家具 カゴ 柳 天然素材パニエ

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商品の詳細

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デンマークから直接届いたハンドル付きのバスケット直径50cmになります（左の１番大きなサイズ）

収納力もありつつ、天然の柳で編まれ、自然な風合いとアンティークの様な雰囲気をもち、インテリアにもなります。



お使い頂きながら、風合いを増していく過程もお楽しみ頂けます。

片方の持ち手に、少しダメージが見られる為、セール価格となっております。ご使用に問題はございません。



□サイズ□

直径50＊高さ40＊底の直径30cm





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