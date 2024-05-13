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富貴蘭【金牡丹黄縞】3本立ち
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商品の詳細
いまだに羆やら建国やら黒牡丹やら、いかにもそれらしい説明を載せて訳のわからない品種をうたって偽物ばかり出品してる輩は何なんでしょう。
僕はまだ若輩者の富貴蘭会の末端会員ですが、価格はまだしも、間違った品種、知識、歴史が広まってしまう事を危惧しています。
素晴らしい日本文化の消失に繋がる恐れがあります。やめてください。
植物の種類···ラン
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商品の説明
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