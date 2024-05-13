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アート 花 生地 マルチカバー ソファーカバー 207x131
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￥3120税込
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商品の詳細
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#beo
☆生産地:アメリカ製
☆素材:おそらくコットン
☆サイズ(cm):207x131フリンジ含む
多少の誤差はご了承ください。。
☆コンディション
ほつれあります。
他、USED商品ですので多少の使用感はあります。
写真にてご確認ご判断下さい。
海外買付品
アメリカ輸入
続々入荷中
他サイト同時販売、
出店販売となる為
なくなり次第削除となります。
お安く出品しております！
入荷後にクリーニングしています。
洗濯機にて洗濯可能です。
☆海外輸入、一点ものばかりです！
☆Vintage商品につきダメージ、汚れなどがある場合もございます
画像確認の上ご購入お願い致します。
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オールシーズン使用可能
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商品の説明
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マルチカバー コットンスロー フラワー 140×200cm （ カバー ソファーカバー ベッドカバー 布 マルチクロス インド綿 コットン 綿 長方形 プリント 柄 おしゃれ 汚れ防止 テーブルクロス カーテン フリークロス フリンジ ）【 ブルー 】