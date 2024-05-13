アート　花　生地　マルチカバー　ソファーカバー　207x131

商品の詳細

#beolunaplenaで全商品確認出来ます。

#beo



☆生産地:アメリカ製



☆素材:おそらくコットン



☆サイズ(cm):207x131フリンジ含む

多少の誤差はご了承ください。。



☆コンディション

ほつれあります。

他、USED商品ですので多少の使用感はあります。

写真にてご確認ご判断下さい。



海外買付品

アメリカ輸入



続々入荷中

他サイト同時販売、

出店販売となる為

なくなり次第削除となります。



お安く出品しております！

入荷後にクリーニングしています。

洗濯機にて洗濯可能です。



☆海外輸入、一点ものばかりです！



☆Vintage商品につきダメージ、汚れなどがある場合もございます

画像確認の上ご購入お願い致します。



#アンティーク

#ソファーカバー

#ヴィンテージ

#ビンテージ

#絨毯

#ラグ

#madeinUSA

#vintage

#カーペット

#タペストリー

#玄関マット

#ブランケット

#雑貨

#古着

#古着屋

#ネイティブアメリカン

#インディアン

#メキシコ

#アメリカンスタイル

#インテリア雑貨

#サーフィン

#ピクニック

#トライバルラグ

#キャンプ

#インテリア

#アウトドア

#海

#キャンプギア

#アート

#芸術

#平和

#グランピング

#海水浴

#ヨガマット

#あったかグッズ

#あったか商品

#花見

オールシーズン使用可能