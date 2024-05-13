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アート　花　生地　マルチカバー　ソファーカバー　207x131

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アート　花　生地　マルチカバー　ソファーカバー　207x131
アート　花　生地　マルチカバー　ソファーカバー　207x131
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商品の詳細

#beolunaplenaで全商品確認出来ます。
#beo

☆生産地:アメリカ製

☆素材:おそらくコットン

☆サイズ(cm):207x131フリンジ含む
多少の誤差はご了承ください。。

☆コンディション
ほつれあります。
他、USED商品ですので多少の使用感はあります。
写真にてご確認ご判断下さい。

海外買付品
アメリカ輸入

続々入荷中
他サイト同時販売、
出店販売となる為
なくなり次第削除となります。

お安く出品しております！
入荷後にクリーニングしています。
洗濯機にて洗濯可能です。

☆海外輸入、一点ものばかりです！

☆Vintage商品につきダメージ、汚れなどがある場合もございます
画像確認の上ご購入お願い致します。

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オールシーズン使用可能

商品の説明

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花 ハート マルチカバー ソファーカバー ビンテージラグ 180x120-
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マルチカバー 【ホワイトキルト】 花柄 刺繍 キルト カバー 洗える かけるだけでおしゃれな ソファーカバー ベッドカバー 正方形 長方形 綿
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マルチカバー 【ホワイトキルト ゴールド】 55×170cm 花柄 刺繍 キルト カバー 洗える かけるだけでおしゃれな 1人掛けソファーカバー 綿
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マルチカバー コットンスロー フラワー 140×200cm （ カバー ソファーカバー ベッドカバー 布 マルチクロス インド綿 コットン 綿 長方形 プリント 柄 おしゃれ 汚れ防止 テーブルクロス カーテン フリークロス フリンジ ）【 ブルー 】
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マルチカバー 【ホワイトキルト】 花柄 刺繍 キルト カバー 洗える かけるだけでおしゃれな ソファーカバー ベッドカバー 正方形 長方形 綿
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マルチカバー コットンスロー フラワー 140×200cm （ カバー ソファーカバー ベッドカバー 布 マルチクロス インド綿 コットン 綿 長方形 プリント 柄 おしゃれ 汚れ防止 テーブルクロス カーテン フリークロス フリンジ ）【 ブルー 】
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