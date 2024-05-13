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ヒステリック ネオンサイン 壁掛け時計
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￥2275税込
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商品の詳細
ヒステリック ルート66ネオン 時計になります。
時計は劣化によって壊れています。
ネオンは常時点灯と点滅の2種類になります。
サイズ 高さ 約45cm
幅 約42cm
奥行き約5.5cm
自宅のインテリアにまたはガレージにいかがでしょうか。
何処、傷 汚れがあります。
現状維持でお譲りします。
自宅保管品なのでご理解有る方のみご検討よろしくお願いします。
この機会に是非ご検討よろしくお願いします。
即購入okです。
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商品の説明
ヒステリック ネオンサイン 壁掛け時計 | mdh.com.sa
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