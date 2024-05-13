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ヒステリック　ネオンサイン　壁掛け時計

Bspoon

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ヒステリック　ネオンサイン　壁掛け時計
ヒステリック　ネオンサイン　壁掛け時計
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

ヒステリック　ルート66ネオン　時計になります。

時計は劣化によって壊れています。

ネオンは常時点灯と点滅の2種類になります。

サイズ　高さ　約45cm
幅　　約42cm
奥行き約5.5cm

自宅のインテリアにまたはガレージにいかがでしょうか。

何処、傷　汚れがあります。

現状維持でお譲りします。

自宅保管品なのでご理解有る方のみご検討よろしくお願いします。

この機会に是非ご検討よろしくお願いします。

即購入okです。

インテリア
ガレージ

商品の説明

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