ヒステリック　ネオンサイン　壁掛け時計

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



ヒステリック ルート66ネオン 時計になります。



時計は劣化によって壊れています。



ネオンは常時点灯と点滅の2種類になります。



サイズ 高さ 約45cm

幅 約42cm

奥行き約5.5cm



自宅のインテリアにまたはガレージにいかがでしょうか。



何処、傷 汚れがあります。



現状維持でお譲りします。



自宅保管品なのでご理解有る方のみご検討よろしくお願いします。



この機会に是非ご検討よろしくお願いします。



即購入okです。



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