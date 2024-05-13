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LGD1101VLE1ダウンライト8台
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￥2952税込
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商品の詳細
光源の種類···LED
PanasonicLEDダウンライトLGD1101VLE1
品番【LGD1101VLE1】
温白色（3500K）
希望小売価格3,300円(税抜）
消費電力4.5W入力電流0.1A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴¢100・埋込高80
●鋼板枠（ブラックつや消し)
●光源寿命40000時間（光束維持率70%)
購入時の金額¥24,000
商品の説明
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