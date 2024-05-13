- 当日発送
- 送料無料
新品 ガーデンライト ソーラーライト ソーラーフラワー CURVE
- 販売価格 ：
-
￥5250税込
- 獲得ポイント ：
- 165ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
小さなボディでも驚きの光の拡散。
一台置くだけでパッと華やぐソーラーライトです。
地面に織りなす光の花は道行く人の目を惹きます。
玄関前のアプローチだけでなく、テラスやベランダに置いても楽しめます。
60ルーメンの十分な明るさなのでさりげなく防犯にも役立ちます。
種類は曲線とメッシュ2種類↓
#poki_SOLARFLOWER
ソーラーライトは絶縁紙をセットするだけ。
簡単にセット出来ます。
電球の色とホワイトの２色の切り替えスイッチがあります。
〇サイズ：約Φ22cmH35cm
〇材質：スチール、樹脂
〇備考：光センサー付き、防雨仕様、組立式
〇送料込
〇LDEガーデンライトソーラーライトソーラーランプライト防犯屋外ライトおしゃれ庭照明玄関引っ越しプレゼント曲線
ご検討宜しくお願いします。
商品の説明
新品 ガーデンライト ソーラーライト ソーラーフラワー CURVE | wic ...
新品 ガーデンライト ソーラーライト ソーラーフラワー CURVE | wic ...
新品 ガーデンライト ソーラーライト ソーラーフラワー CURVE | wic ...
爆買い豊富な セトクラフト ソーラーフラワー(CURVE) S22-0532(1個 ...
Grokebo ソーラーライト チューリップ型 ガーデンライト ソーラ ー充電式 6本セット 夜間自動点灯 埋込み式 チューリップフラワーライト 風景ライト 芝生ライト 庭園灯 玄関ライト 屋外照明ライト 庭園照明 プレゼント
新品 ガーデンライト ソーラーライト ソーラーフラワー CURVE ...
新品 ガーデンライト ソーラーライト ソーラーフラワー CURVE | wic ...
ソーラーライト ガーデンライト 自動点灯 センサー led ライト 照明 ...
Amazon.co.jp: 屋外用ソーラーフラワーライト - 3個パック ソーラー ...
ソーラー フラワー ライトの通販｜au PAY マーケット
Grokebo ソーラーライト チューリップ型 ガーデンライト ソーラ ー充電式 6本セット 夜間自動点灯 埋込み式 チューリップフラワーライト 風景ライト 芝生ライト 庭園灯 玄関ライト 屋外照明ライト 庭園照明 プレゼント
ソーラーガーデンライト Etoile SOLAR GARDEN LIGHT MOSAIC GLASS ...
ソーラーガーデンライト Etoile SOLAR GARDEN LIGHT MOSAIC GLASS ...
3WAYソーラーガーデンライト同色2個組 通販 - ディノス