北海道天然木 エンジュ\n#天然木\n#耳付天然木\n# - その他

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北海道天然木 エンジュ\n#天然木\n#耳付天然木\n#
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商品の詳細
寸法は約990×180程度になります。ニス塗布済み
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テイスト...和風
天板の形状...角型
テイスト...和風
天板の形状...楕円
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商品の説明
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