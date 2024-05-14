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値下げ　Panasonic スポットライト　二股　LGW40482LE1

パナソニック

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5175税込

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値下げ　Panasonic スポットライト　二股　LGW40482LE1
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

色　プラチナメタリック
電球色

定価　33500円

器具一台で、2方向を照らせます。
建物のコーナー部分や、
電源の場所が一ヶ所しかないけど、
幅広く照らしたい時などに使えます。

ご検討ください。
よろしくお願いいたします。

商品の説明

値下げ　Panasonic スポットライト　二股　LGW40482LE1
壁直付型　LED(電球色)　エクステリア スポットライト　拡散タイプ　防雨型　パネル付型　白熱電球60形2灯器具相当
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