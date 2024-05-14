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値下げ Panasonic スポットライト 二股 LGW40482LE1
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商品の詳細
色 プラチナメタリック
電球色
定価 33500円
器具一台で、2方向を照らせます。
建物のコーナー部分や、
電源の場所が一ヶ所しかないけど、
幅広く照らしたい時などに使えます。
ご検討ください。
よろしくお願いいたします。
電球色
定価 33500円
器具一台で、2方向を照らせます。
建物のコーナー部分や、
電源の場所が一ヶ所しかないけど、
幅広く照らしたい時などに使えます。
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商品の説明
壁直付型 LED(電球色) エクステリア スポットライト 拡散タイプ 防雨型 パネル付型 白熱電球60形2灯器具相当
Panasonic 二股ライト LGW40482LE1 | aclimacaoecambuci.com.br
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LGWC40483LE1 パナソニック 屋外用スポットライト ホワイト LED(電球色) センサー付 拡散
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LGW40282LE1エクステリア LEDスポットライト 温白色 非調光 地中埋込型集光タイプ 防雨型 スティックタイプ/パネル付型ミニレフ電球40形1灯器具相当 プラグなしPanasonic 照明器具 屋外用 庭 アプローチ
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