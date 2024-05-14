値下げ　Panasonic スポットライト　二股　LGW40482LE1

商品の詳細

色 プラチナメタリック

電球色



定価 33500円



器具一台で、2方向を照らせます。

建物のコーナー部分や、

電源の場所が一ヶ所しかないけど、

幅広く照らしたい時などに使えます。



ご検討ください。

よろしくお願いいたします。