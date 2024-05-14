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【Daiwa】天然木　無垢　テーブルランプ　間接照明　アンティーク　和モダン

Dspoon

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【Daiwa】天然木　無垢　テーブルランプ　間接照明　アンティーク　和モダン
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商品の詳細

昭和レトロ、年代物です。

優美な姿ですらりと佇み、とても美しい曲線！歳月と共に深まる味わい、「用の美」が心を豊かにしてくれます。

笠部分はキャッチ式、編みこんだ素材から光が漏れて独特の美しい陰影も楽しめます。

寝室で飾りました。
使用に伴い小傷や汚れがございますが、美観に損なうような目立ったダメージがなく、気持ちよく使って頂けると思います。

大きなサイズの電球は元々白熱電球でしたが、LED電球に変えました（口径E26）

商品の説明

【Daiwa】天然木　無垢　テーブルランプ　間接照明　アンティーク　和モダン
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