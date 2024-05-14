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Masterwalマスターウォールテレビ台
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Msterwalテレビ台です
横幅150cm
奥行45cm
高さ45cm
きれいに使用してきましたので目立った傷等ございません。
新規参考価格165,000円です
#mastwal
#walnut
#tvboard
#マスターウォール
#ウォールナット
#テレビ台
#テレビボード
#棚
#収納
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きれいに使用してきましたので目立った傷等ございません。
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商品の説明
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