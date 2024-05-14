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マスターウォール

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Masterwalマスターウォールテレビ台
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Msterwalテレビ台です
横幅150cm
奥行45cm
高さ45cm

きれいに使用してきましたので目立った傷等ございません。

新規参考価格165,000円です

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商品の説明

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