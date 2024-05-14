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業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶

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業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶
業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

新品業務用テーブルの天板ブラウン120cm×75cm×厚み3cm

表面材:メラミン化粧板
カラー:ウォールナット柄柾目(濃い茶色)
定価:35,420円
仕様:エッジ(縁材)部分は、硬度が高く耐久性に優れたABS樹脂仕上げ

◎在庫もう1点あり

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商品の説明

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