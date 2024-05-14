業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶

商品の詳細

新品業務用テーブルの天板ブラウン120cm×75cm×厚み3cm



表面材:メラミン化粧板

カラー:ウォールナット柄柾目(濃い茶色)

定価:35,420円

仕様:エッジ(縁材)部分は、硬度が高く耐久性に優れたABS樹脂仕上げ



◎在庫もう1点あり



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