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業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶
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商品の詳細
新品業務用テーブルの天板ブラウン120cm×75cm×厚み3cm
表面材:メラミン化粧板
カラー:ウォールナット柄柾目(濃い茶色)
定価:35,420円
仕様:エッジ(縁材)部分は、硬度が高く耐久性に優れたABS樹脂仕上げ
◎在庫もう1点あり
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#HEALTHCARESELECTION
↑他にも出品しているので宜しければ御覧下さい。
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商品の説明
業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶
業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶
業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶
業務用テーブルの天板 メラミン化粧板 ウォールナット柄柾目 机 ブラウン 濃い茶
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