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LED照明 100V 水銀灯タイプ
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商品の詳細
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https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=246688\u0026ccd=2040101312
定価は70000円となってます
#LED#熱帯魚#水草#LED電灯#車#バイク#電灯
商品の説明
驚き輝度12800lm、80W LED、1000W型、バラストレス水銀灯LEDランプ、100V/200V【落下防止ワイヤー付き】 HF1000X、パナスーパー水銀灯800w~1000W形代替用LED、IP66防水、屋外用LED照明、E39/PAR56/LED/80W/昼白色5000K/２年保証
水銀ランプ led e39 コーン型led電球 ledライト 600W水銀灯交換用 E39口金 60w 高輝度12000lm led水銀灯100V 200V コーンライト HF400X 水銀灯代替 省エネ 高天井用LED照明 簡単取付 屋内屋外 IP65防水 ビーム角度360度 高演色Ra85以上 ...
バラストレス水銀灯(旧称:パナボール水銀灯)代替LED 、驚き輝度12800lm、80W LED E39、落下防止ワイヤー付き、昼光色000ｋ、1000W型相当、100V/200V、 H1000X、パナスーパー水銀灯800w~1000W形代替用LED、IP66防水、屋外用LED照明、E39/ ...
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