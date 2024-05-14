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LED照明 100V 水銀灯タイプ

Rspoon

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LED照明 100V 水銀灯タイプ
LED照明 100V 水銀灯タイプ
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商品の詳細

三菱製のLEDのでっかい100V電灯です
必要な方どうぞ

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=246688\u0026ccd=2040101312

定価は70000円となってます

#LED#熱帯魚#水草#LED電灯#車#バイク#電灯

商品の説明

LED照明 100V 水銀灯タイプ
驚き輝度12800lm、80W LED、1000W型、バラストレス水銀灯LEDランプ、100V/200V【落下防止ワイヤー付き】 HF1000X、パナスーパー水銀灯800w~1000W形代替用LED、IP66防水、屋外用LED照明、E39/PAR56/LED/80W/昼白色5000K/２年保証

LED照明 100V 水銀灯タイプ
水銀ランプ led e39 コーン型led電球 ledライト 600W水銀灯交換用 E39口金 60w 高輝度12000lm led水銀灯100V 200V コーンライト HF400X 水銀灯代替 省エネ 高天井用LED照明 簡単取付 屋内屋外 IP65防水 ビーム角度360度 高演色Ra85以上 ...

LED照明 100V 水銀灯タイプ
バラストレス水銀灯(旧称:パナボール水銀灯)代替LED 、驚き輝度12800lm、80W LED E39、落下防止ワイヤー付き、昼光色000ｋ、1000W型相当、100V/200V、 H1000X、パナスーパー水銀灯800w~1000W形代替用LED、IP66防水、屋外用LED照明、E39/ ...

LED照明 100V 水銀灯タイプ
HK-1 200～400W 水銀灯代替LED 工事不要 LED高天井用照明 使用電力70W

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Amazon.co.jp: Sparkoe 電球LED PAR56 E39口金 45W 8000lm IP66防水 ...

LED照明 100V 水銀灯タイプ
バラストレス水銀灯形 防水 LEDビーム球 1800lm 電球色/昼白色

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ビーム電球 ビームランプ 消費電力15W LED電球 E26口金 PAR38 白光 看板専用節電タイプ led電球 ビームランプ 150W型15W COB形 ホワイト6000K 昼光色 IP65防水 屋内 屋外全対応 水銀灯の代品 チラなし PSE認証

LED照明 100V 水銀灯タイプ
LDR52N-E39/110-I-LI || 高天井用LED照明 アイリスオーヤマ RZ-R【電源 ...

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L90W-E39-3000K (日動工業)｜E39口金｜LED電球｜電材堂【公式】

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高天井投光器 LED 水銀灯1000W対応 ブラケット 防塵・防水 IP65 ...

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L100W-E39-WBK-50K (日動工業)｜E39口金｜LED電球｜電材堂【公式】

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LEDコーンライト 60W LED水銀灯 LED水銀ランプ 60W LED 水銀灯 E39口金 ...

LED照明 100V 水銀灯タイプ
水銀灯100W～250Wから代替可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ「LEDioc ...

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NGL 一般水銀灯代替LEDランプ 250-300W形 消費電力44W 5,000K 5,100lm ...

LED照明 100V 水銀灯タイプ
LJS-F30D-BK-50K || LED照明器具 日動工業 LEDフラットライト30W/常設 ...

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