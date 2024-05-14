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flos フロス Mayday

フロス

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商品の詳細

FLOSのMaydayです。

color:White
size:H530mmφ220mm重力0.7㎏
コード長4.8m

デザイナーKonstantinGricic

今年の3月に購入し、インテリアとして飾っていました。
試しに照明を付けたのみで、ほぼ未使用に近い状態です。


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商品の説明

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