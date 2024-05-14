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flos フロス Mayday
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商品の詳細
FLOSのMaydayです。
color:White
size:H530mmφ220mm重力0.7㎏
コード長4.8m
デザイナーKonstantinGricic
今年の3月に購入し、インテリアとして飾っていました。
試しに照明を付けたのみで、ほぼ未使用に近い状態です。
flos
mayday
bellhop
インテリア
デザイン照明
北欧家具
北欧インテリア
ロンハーマン
IDEE
ACTUS
オルネドフォイユ
Unico
IKEA
ヤマギワ照明
ミッドセンチュリー
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試しに照明を付けたのみで、ほぼ未使用に近い状態です。
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商品の説明
FLOS MAYDAY / フロス メイデイ
Mayday メーデーランプ/ ブラック (FLOS / フロス)
MAYDAY メイデイ（ホワイト） / FLOS Konstantin Grcic
フロス メイデイ / FLOS MAY DAYの通販 | 家具・インテリア通販 ...
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FLOS(フロス) MAYDAYメイデイ|カッシーナ・イクスシー 公式オンライン ...
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