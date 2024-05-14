WOOD PRO＊OLD ASHIBA（足場板古材）ベンチ シェルフ

商品の詳細

サイズ:画像5

color:灰白

定価:¥11.737

特徴···完成品



娘のおままごとの台として使用しておりました。

2歳の娘がこの上でおもちゃ遊びやおままごとをするのにちょうど良い高さ・大きさ気に入っておりましたが使わなくなったので。

目立つ汚れや傷はありません。

商品説明にもある通り、足場板なのでその風合いや味を楽しんでいただける方のみご購入お願い致します。

まだまだお使い頂ける美品です。



こちらはエアパッキンに包むだけの簡易的な梱包での発送となります。それで宜しければこちらのお値段にてお譲り致します。



神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。