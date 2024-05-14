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WOOD PRO＊OLD ASHIBA（足場板古材）ベンチ シェルフ
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￥2844税込
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商品の詳細
color:灰白
定価:¥11.737
特徴···完成品
娘のおままごとの台として使用しておりました。
2歳の娘がこの上でおもちゃ遊びやおままごとをするのにちょうど良い高さ・大きさ気に入っておりましたが使わなくなったので。
目立つ汚れや傷はありません。
商品説明にもある通り、足場板なのでその風合いや味を楽しんでいただける方のみご購入お願い致します。
まだまだお使い頂ける美品です。
こちらはエアパッキンに包むだけの簡易的な梱包での発送となります。それで宜しければこちらのお値段にてお譲り致します。
神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。
商品の説明
WOODPRO本店】OLD ASHIBA（足場板古材）ベンチシェルフ
OLD ASHIBA（足場板古材）ベンチ シェルフ Ａタイプ（両端の飛び出し80ｍｍずつ） 幅600ｍｍ×高さ335ｍｍ×奥行235ｍｍ｜WOODPRO本店
OLD ASHIBA ベンチシェルフ Ａタイプ（両端の飛び出し10〜100ｍｍから指定可）【セミオーダーサイズ】 幅1360〜1500ｍｍ×高さ610〜700ｍｍ×奥行400ｍｍ 〈受注生産〉｜WOODPRO本店
OLD ASHIBA ベンチシェルフ Ｂタイプ（両端の飛び出しなし）【セミオーダーサイズ】 幅160〜300ｍｍ×高さ150〜335ｍｍ×奥行295ｍｍ 〈受注生産〉
OLD ASHIBA ベンチシェルフ Ｂタイプ（両端の飛び出しなし）【セミオーダーサイズ】 幅160〜300ｍｍ×高さ150〜335ｍｍ×奥行295ｍｍ 〈受注生産〉
OLD ASHIBA ベンチシェルフ Ｂタイプ（両端の飛び出しなし）【セミオーダーサイズ】 幅160〜300ｍｍ×高さ150〜335ｍｍ×奥行295ｍｍ 〈受注生産〉
OLD ASHIBA ベンチシェルフ Ｂタイプ（両端の飛び出しなし）【セミオーダーサイズ】 幅1360〜1500ｍｍ×高さ610〜700ｍｍ×奥行235ｍｍ 〈受注生産〉
OLD ASHIBA ベンチシェルフ Ｂタイプ（両端の飛び出しなし）【セミオーダーサイズ】 幅1060〜1200ｍｍ×高さ340〜420ｍｍ×奥行295ｍｍ 〈受注生産〉
OLD ASHIBA ベンチシェルフ Ｂタイプ（両端の飛び出しなし）【セミ ...
OLD ASHIBA（足場板古材）ベンチシェルフBタイプ ＋収納ストッカー ...
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OLD ASHIBA（足場板古材）ベンチシェルフ用収納ストッカー幅810ｍｍ×高 ...
WOODPRO本店】OLD ASHIBA（足場板古材）リユースシリーズ
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