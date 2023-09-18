熊野大花火大会 8/29 有料観覧席チケット 一マス席（最大5人分）

商品の詳細

熊野花火大会8/29有料観覧席チケット一マス席（最大5人分）枚数···5枚



8/29に延期となりました熊野花火大会の有料観覧席となります。ご購入されましたら直ちに発送手続きいたします。



◎一マス席（最大5人）

13列27-1から5



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※ご購入後のキャンセル等は、ご遠慮いただけますようお願いいたします。また、悪天候や天災による大会の中止•延期の場合にも返金不可となりますことをご了承ください



枚数···5枚



エリア···関西



ジャンル···花火大会