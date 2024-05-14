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THE BOYZ ソヌ 特典会 カードお渡し会 トレカ
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￥3535税込
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商品の詳細
デリシャス特典会のFC限定カードお渡し会にて直接貰ったソヌのトレカです。
スリーブ＋硬質ケース＋防水対策をして発送いたします。
素人保管、海外製品であるため神経質な方はご遠慮下さい。
THEBOYZ
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delicious
デリシャス
ジャンル···Kポップ・Kロック
商品の説明
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