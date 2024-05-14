THE BOYZ ソヌ 特典会 カードお渡し会 トレカ

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デリシャス特典会のFC限定カードお渡し会にて直接貰ったソヌのトレカです。



スリーブ＋硬質ケース＋防水対策をして発送いたします。



素人保管、海外製品であるため神経質な方はご遠慮下さい。



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