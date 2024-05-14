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天然温泉　湯吉郎とうきちろう　回数券10枚x2冊

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天然温泉　湯吉郎とうきちろう　回数券10枚x2冊
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商品の詳細

エリア···東海
枚数···20枚
利用券の特徴···回数券

現在価格
1冊8000円(=1枚あたり800円)です。

湯吉郎の20枚2冊の回数券です。

回数券は土日(850円)でも使えますのでとてもお得に入れます。
回数券2枚を使って岩盤浴エリアに入ることも可能。

商品の説明

天然温泉　湯吉郎とうきちろう　回数券10枚x2冊
天然温泉 湯吉郎とうきちろう 回数券10枚x2冊-

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