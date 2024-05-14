天然温泉　湯吉郎とうきちろう　回数券10枚x2冊

商品の詳細

エリア···東海

枚数···20枚

利用券の特徴···回数券



現在価格

1冊8000円(=1枚あたり800円)です。



湯吉郎の20枚2冊の回数券です。



回数券は土日(850円)でも使えますのでとてもお得に入れます。

回数券2枚を使って岩盤浴エリアに入ることも可能。