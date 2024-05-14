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第95回全国花火競技大会「大曲の花火」堤防BOX席チケット
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-
￥6150税込
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商品の詳細
開催日:2023年8月26日(土)
開催場所:秋田県大仙市
座席詳細:堤防BOX席チケット1セット(定員2名)
18ブロック4XX番台＊バラ売りはできかねます
チケットに同封するもの:大会公式プログラム2部、交通帰省図1部、首かけ紐2本
都合により行けなくなってしまい出品いたします。
＊ご注意:ご購入後のキャンセル等はご遠慮いただけますようお願いいたします。
また、悪天候や天災による大会の中止•延期の場合にも返金不可となりますことをご了承ください。
＊後4枚、隣接席を出品しています。よろしければそちらも併せてご購入ください。
エリア···北海道・東北
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枚数···2枚
開催場所:秋田県大仙市
座席詳細:堤防BOX席チケット1セット(定員2名)
18ブロック4XX番台＊バラ売りはできかねます
チケットに同封するもの:大会公式プログラム2部、交通帰省図1部、首かけ紐2本
都合により行けなくなってしまい出品いたします。
＊ご注意:ご購入後のキャンセル等はご遠慮いただけますようお願いいたします。
また、悪天候や天災による大会の中止•延期の場合にも返金不可となりますことをご了承ください。
＊後4枚、隣接席を出品しています。よろしければそちらも併せてご購入ください。
エリア···北海道・東北
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商品の説明
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