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松戸花火大会チケット シート席エリア1
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商品の詳細

松戸花火大会イン2023
市制施行80周年・千葉県誕生150周年記念

開催日時：2023年8月5日（土）19:15開演
会場：古ヶ崎河川敷スポーツ会場
枚数：1枚
座席種別：シート席（斜面）エリア1(下流側)

開催日が迫っている為即発送致します。

商品の説明

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