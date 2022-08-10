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FUELFEST2023 駐車券一体型チケットワイルドスピード富士スピードウェイ

Gsolid

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FUELFEST2023 駐車券一体型チケットワイルドスピード富士スピードウェイ
FUELFEST2023 駐車券一体型チケットワイルドスピード富士スピードウェイ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

8/11(金)の祝日に行われる、
FUELFESTTOKYOJAPAN2023の
一般来場券＋駐車券一体型チケットです。
所要で行けなくなってしまった為お譲り致します。

・日程2023年8月11日10:00~18:00
・場所富士スピードウェイ
・定価￥33,000
・枚数1枚

商品の説明

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