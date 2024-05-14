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ヴィレッジヴァンガード株主優待
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￥2826税込
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商品の詳細
ヴィレッジヴァンガード 株主優待券12,000円分（1,000円×12枚綴り）
お買上げ金額2,000円（税込）以上の場合につき2,000円毎に1枚ご利用できます。
ヴィレッジヴァンガードダイナー
こととや
で使える優待カードもお付けします。
有効期限:2024年1月31日まで
オンラインストアでは利用できません。
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ヴィレッジヴァンガードダイナー
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商品の説明
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769）の株主優待紹介
ヴィレッジヴァンガード株主優待券（1000円）1冊（10枚） ～24年1月-チケットオンライン
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株主優待
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