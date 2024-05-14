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江ノ島アイランドスパ 飯田グループ 株主優待
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商品の詳細
飯田グループホールディングスの株主優待で、江ノ島アイランドスパの利用券8枚です。
有効期限は2024年6月末です。
送料無料でゆうパケットで発送します。
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商品の説明
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