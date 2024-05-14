2023年第41回 三国花火大会 チケット2枚

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商品の詳細

2023年第41回三国花火大会チケット

都合により見に行けなくなったため、出品させていただきます。

日時⋯2023年8月11日(金・祝)

19:30打ち上げ開始

場所⋯三国サンセットビーチエリア

枚数⋯2枚

席番⋯657番658番



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