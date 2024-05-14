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2023年第41回 三国花火大会 チケット2枚

Yspoon

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2023年第41回 三国花火大会 チケット2枚
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商品の詳細

2023年第41回三国花火大会チケット
都合により見に行けなくなったため、出品させていただきます。
日時⋯2023年8月11日(金・祝)
19:30打ち上げ開始
場所⋯三国サンセットビーチエリア
枚数⋯2枚
席番⋯657番658番

※不正利用防止のためバーコード等は伏せております。

商品の説明

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