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立川まつり花火大会 ペアチケット
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￥3344税込
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商品の詳細
事情で行けなくなったので出品します。
立川まつり花火大会のペアチケット(レジャーシート付き)になります。
昭和記念公園の入場券付です。
落札後当日〜翌朝の日中に速達郵便にて立川から発送します。近隣であれば翌日には届くと思います。遠方の方は御遠慮ください。
郵送事情等による受取困難による返金は応じかねます。
当日の本人確認等による返金は応じかねます。
立川 花火 チケット ペアチケット 昭和記念公園
枚数...2枚
エリア...関東
ジャンル...花火大会
商品の説明
立川まつり国営昭和記念公園花火大会観覧ペアチケット - 東京都立川市 ...
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2023年度立川まつり国営昭和記念公園 花火大会 ペアレジャーシート
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