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乃木坂46 齋藤飛鳥 2018.November 生写真
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乃木坂46 齋藤飛鳥 2018.November 生写真

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商品の詳細

枚数···3枚

自引き品で当たった時からカバーをして、保管しておりました。
扱う時も手袋をしてましたので指紋などは付いてません。

商品の説明

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