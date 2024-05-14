諏訪湖花火大会　石彫公園Bチケット2枚

商品の詳細

【2023年諏訪湖祭湖上花火大会】

⚫︎日時：2023年8月15日(火)

午後7時〜9時(雨天決行)

⚫︎場所：石彫公園エリア指定席券席番B



⚫︎枚数：2枚



※今回急遽仕事が入ってしまい行けなくなったのでお譲りします。



※延期中止の場合も返金できません。



◉日程が迫っておりますので

レターパックにてすぐにお送りします。

※ご希望であれば、らくらくメルカリ便、他の配達方法での対応も可です。



年齢別···大人（18歳以上）、中人（12-17歳）、小人（6-11歳）、その他

エリア···北信越

ジャンル···花火大会