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諏訪湖花火大会　石彫公園Bチケット2枚

Tspoon

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諏訪湖花火大会　石彫公園Bチケット2枚
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商品の詳細

【2023年諏訪湖祭湖上花火大会】
⚫︎日時：2023年8月15日(火)
　午後7時〜9時(雨天決行)
⚫︎場所：石彫公園エリア指定席券席番B

⚫︎枚数：2枚

※今回急遽仕事が入ってしまい行けなくなったのでお譲りします。

※延期中止の場合も返金できません。

◉日程が迫っておりますので
レターパックにてすぐにお送りします。
※ご希望であれば、らくらくメルカリ便、他の配達方法での対応も可です。

年齢別···大人（18歳以上）、中人（12-17歳）、小人（6-11歳）、その他
エリア···北信越
ジャンル···花火大会

商品の説明

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