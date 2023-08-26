大曲花火大会 チケット ペア席 ベンチ

商品の詳細

大曲花火大会チケットペア席ベンチ



即購入可！

2023年8月26日（土）



大曲の花火公園（秋田県大仙市大曲雄物川河畔）



ペア席（ベンチ）定員2名



1ブロック、5エリア内の場所になります。



ベンチ席サイズ(30cm✕180cmの広さ)



大曲花火大会を楽しみにしていましたが

仕事で急遽行けなくなってしまった為出品致します。申し訳ございませんが、諸事情あり、

お値引きは出来ません。

どうぞ、宜しくお願い致します。