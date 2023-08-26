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大曲花火大会 チケット ペア席 ベンチ

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大曲花火大会 チケット ペア席 ベンチ
大曲花火大会 チケット ペア席 ベンチ
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商品の詳細

大曲花火大会チケットペア席ベンチ

即購入可！
2023年8月26日（土）

大曲の花火公園（秋田県大仙市大曲雄物川河畔）

ペア席（ベンチ）定員2名

1ブロック、5エリア内の場所になります。

ベンチ席サイズ(30cm✕180cmの広さ)　　　　　　　　　　　

大曲花火大会を楽しみにしていましたが
仕事で急遽行けなくなってしまった為出品致します。申し訳ございませんが、諸事情あり、
お値引きは出来ません。
どうぞ、宜しくお願い致します。

商品の説明

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