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ニドムクラシックコース ゴルフ場 割引チケット 1万円分
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￥2520税込
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商品の詳細
北海道苫小牧市の名門ニドムクラシックゴルフ場の割引チケットです。
今シーズンは行けそうもないので出品します。
暑さも収まって来たこの時期にいかがでしょうか？
枚数···1枚
エリア···北海道・東北
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商品の説明
ニドムクラシックコース 優待券の通販 by チョコパイ's shop｜ラクマ
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