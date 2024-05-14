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ストリートスライダーズ 1984チケット半券【匿名配送メルカリ便】

Qspoon

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ストリートスライダーズ 1984チケット半券【匿名配送メルカリ便】
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商品の詳細

#ストリートスライダーズ
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#チケット
#半券

スライダーズの1984年
日本青年館でのGigチケット半券です。
約40年前の超貴重、レア物です。
家保管の為ご理解頂ける方
よろしくお願いいたします。

値下げ交渉大歓迎です！
ファンの方、コレクターの方
是非よろしくお願いいたします。

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●深夜の購入、コメント無し、即購入OK

商品の説明

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