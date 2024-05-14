ストリートスライダーズ 1984チケット半券【匿名配送メルカリ便】

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#ストリートスライダーズ

#1984

#日本青年館

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#コンサート

#チケット

#半券



スライダーズの1984年

日本青年館でのGigチケット半券です。

約40年前の超貴重、レア物です。

家保管の為ご理解頂ける方

よろしくお願いいたします。



値下げ交渉大歓迎です！

ファンの方、コレクターの方

是非よろしくお願いいたします。



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●深夜の購入、コメント無し、即購入OK