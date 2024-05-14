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ストリートスライダーズ 1984チケット半券【匿名配送メルカリ便】
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￥3325税込
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商品の詳細
#1984
#日本青年館
#コレクション
#コレクター
#コンサート
#チケット
#半券
スライダーズの1984年
日本青年館でのGigチケット半券です。
約40年前の超貴重、レア物です。
家保管の為ご理解頂ける方
よろしくお願いいたします。
値下げ交渉大歓迎です！
ファンの方、コレクターの方
是非よろしくお願いいたします。
#ミミちゃんハウスチケット半券一覧
●深夜の購入、コメント無し、即購入OK
商品の説明
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