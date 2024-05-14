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手稲ほのか　入浴回数券7枚

Ospoon

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手稲ほのか　入浴回数券7枚
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商品の詳細

札幌の利用券です。枚数と期限を確認して納得頂けたらご購入願います。広くて温泉で、岩盤浴も有り大満足の施設です。職場に近かったので仕事の帰りに利用してました。転職で行く機会も無くなる為、お好きな方に使って頂きたいです。

他でも出品予定ですので、気になる方はお早めに。

年齢別...大人（18歳以上）
エリア...北海道・東北
利用券の特徴...回数券

商品の説明

手稲ほのか　入浴回数券7枚
料金システム│北海道札幌市手稲区にある「ていね温泉 ほのか」
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ていね温泉 ほのか | Sapporo-shi Hokkaido
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