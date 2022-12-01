日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待

商品の詳細

日本航空（JAL）の株主割引券です。

旅行等にどうぞ！



①海外旅行商品割引券 2枚

本券1枚で正規旅行代金より2%〜7%の割引

有効期限:2023年6月1日〜2024年5月31日



②国内旅行商品割引券 2枚

本券1枚で正規旅行代金より2%の割引

有効期限:2023年6月1日〜2024年5月31日



③普通席大人普通運賃（小児の場合は普通席小児普通運賃）1名様分の片道1区間が50%割引で利用できます

JALグループ国内全路線にご利用いただけます

有効期限:2022年6月1日ご搭乗分から2023年11月30日ご搭乗分まで



④フレックス（小児の場合はフレックスから小児割引を適用した運賃額）1名様分の片道1区間が50%割引

JALグループ国内全路線にご利用いただけます

有効期限:2023年6月1日ご搭乗分から2024年11月30日ご搭乗分まで



③は期限が2023年11月30日ご搭乗分までなのでご注意ください。