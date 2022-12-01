  • 日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待
  • 日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待
  • 日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待
  • 当日発送
  • 送料無料

日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待

Ospoon

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.5367件）07
販売価格 ：

2717税込

獲得ポイント ：
367ポイント

商品がカートに追加されました
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

日本航空（JAL）の株主割引券です。
旅行等にどうぞ！

①海外旅行商品割引券　2枚
本券1枚で正規旅行代金より2%〜7%の割引
有効期限:2023年6月1日〜2024年5月31日

②国内旅行商品割引券　2枚
本券1枚で正規旅行代金より2%の割引
有効期限:2023年6月1日〜2024年5月31日

③普通席大人普通運賃（小児の場合は普通席小児普通運賃）1名様分の片道1区間が50%割引で利用できます
JALグループ国内全路線にご利用いただけます
有効期限:2022年6月1日ご搭乗分から2023年11月30日ご搭乗分まで

④フレックス（小児の場合はフレックスから小児割引を適用した運賃額）1名様分の片道1区間が50%割引
JALグループ国内全路線にご利用いただけます
有効期限:2023年6月1日ご搭乗分から2024年11月30日ご搭乗分まで

③は期限が2023年11月30日ご搭乗分までなのでご注意ください。

商品の説明

JAL(日本航空)株主優待券 / 金券ショップ アクセスチケット
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待JAL(日本航空)株主優待券 11月発行(有効期限:2022/12/1〜2024/5/31)の ...
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待JAL(日本航空)株主優待券 5月発行(有効期限:2022/6/1〜2023/11/30)
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待日本航空（JAL）（9201）の株主優待紹介
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待日本航空(ＪＡＬ)株主優待割引券 | 名古屋の金券ショップ チケット ...
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待JAL 株主優待券 10枚セット≪2022/12/01～2024/5/31≫ / 金券ショップ ...
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待JAL株主優待券(日本航空)の格安購入・販売なら金券ショップ チケッティ
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待日本航空（JAL）株主割引券
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待JAL株主優待券(日本航空)の格安購入・販売なら金券ショップ チケッティ
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待JAL(日本航空)株主優待券 11月発行(2022/12/1〜2024/5/31) 50枚
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待チケットカプリ オンラインストア / 【JAL 日本航空】株主優待番号 ...
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待JAL（日本航空）株主優待券】即納！格安販売（コード通知・メールで ...
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待金券ショップなら名古屋のチケットセンター（買取・販売・株主優待券 ...
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待JAL株主優待番号の使い方 | 即楽24（ソクラク24）
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待日本航空（JAL）株主優待（株主割引券）3枚 - その他
日本航空（JAL）の株主割引券　株主優待

チケット・優待券/割引券・その他のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ