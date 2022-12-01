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日本航空（JAL）の株主割引券 株主優待
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￥2717税込
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商品の詳細
日本航空（JAL）の株主割引券です。
旅行等にどうぞ！
①海外旅行商品割引券 2枚
本券1枚で正規旅行代金より2%〜7%の割引
有効期限:2023年6月1日〜2024年5月31日
②国内旅行商品割引券 2枚
本券1枚で正規旅行代金より2%の割引
有効期限:2023年6月1日〜2024年5月31日
③普通席大人普通運賃（小児の場合は普通席小児普通運賃）1名様分の片道1区間が50%割引で利用できます
JALグループ国内全路線にご利用いただけます
有効期限:2022年6月1日ご搭乗分から2023年11月30日ご搭乗分まで
④フレックス（小児の場合はフレックスから小児割引を適用した運賃額）1名様分の片道1区間が50%割引
JALグループ国内全路線にご利用いただけます
有効期限:2023年6月1日ご搭乗分から2024年11月30日ご搭乗分まで
③は期限が2023年11月30日ご搭乗分までなのでご注意ください。
旅行等にどうぞ！
①海外旅行商品割引券 2枚
本券1枚で正規旅行代金より2%〜7%の割引
有効期限:2023年6月1日〜2024年5月31日
②国内旅行商品割引券 2枚
本券1枚で正規旅行代金より2%の割引
有効期限:2023年6月1日〜2024年5月31日
③普通席大人普通運賃（小児の場合は普通席小児普通運賃）1名様分の片道1区間が50%割引で利用できます
JALグループ国内全路線にご利用いただけます
有効期限:2022年6月1日ご搭乗分から2023年11月30日ご搭乗分まで
④フレックス（小児の場合はフレックスから小児割引を適用した運賃額）1名様分の片道1区間が50%割引
JALグループ国内全路線にご利用いただけます
有効期限:2023年6月1日ご搭乗分から2024年11月30日ご搭乗分まで
③は期限が2023年11月30日ご搭乗分までなのでご注意ください。
商品の説明
日本航空（JAL）の株主割引券 株主優待
日本航空（JAL）の株主割引券 株主優待
日本航空（JAL）の株主割引券 株主優待
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