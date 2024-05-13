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阪急
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商品の詳細
株主待優券5枚͏
有効限期2023年12月31日まで
阪急百貨店、阪神百貨店等で使用可能。
優待外除品、除外ブランドなどもあります。
詳細については、エイチツーオーリテイリングのホームページでご確認下さい。
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商品の説明
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