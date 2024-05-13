音楽と髭達2023-WA- 入場用リストバンド大人用

商品の詳細

枚数...1枚

エリア...北信越

開催月...8月



所用により行けなくなってしまいました。

このリストバンドをつけるだけでチケット等との引換え不要で入場できます。

開催日まで時間が少ないためスムーズにお取引できる方にお譲りします。

購入手続き頂き次第、公演に間に合うよう大至急発送致します。

なおイベントは雨天決行・荒天中止ですが、万が一中止となった時の払い戻しには応じられませんのでご了承ください。



開催日令和５年８月26日（土）

会場HARDOFFエコスタジアム新潟