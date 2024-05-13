商品の詳細

通常出品価格99800円のところ、１台のみ93800円特別価格にて出品中！



長府製作所

薪焚兼用風呂釜

CHS-6(CHC缶、バーナー付き、油タンク無し)

60hz専用 西日本仕様

※東日本では、使用出来ません。

142,120円

ロングサイズタイプ

コンパクトタイプと比べ炉の奥行きが長いので、長めの薪も燃やせます。

新品未使用の現在のモデルです。



油タンクは別売です。

油タンクも必要な場合は追加注文可能です。

油タンクOT-21、定価7260円追加販売価格5500円。



沖縄、離島の場合は追加運賃がかかりますので購入前にお問い合わせください。