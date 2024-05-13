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8/2 長岡まつり 大花火大会 チケット
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￥5460税込
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商品の詳細
8月2日水曜日1日目の長岡花火大会のチケットです。
フェニックスエリア席 2枚
フェニックス花火を見るのに特化した席になります。
場所は大会HPをご参照ください。
同封されていた地図、紐も送付させていただきます。
まとめてクリアファイルに入れてお送りします。
枚数···2枚
年齢別···大人（18歳以上）、中人（12-17歳）、小人（6-11歳）
エリア···北信越
ジャンル···花火大会
長岡花火長岡新潟
フェニックスエリア席 2枚
フェニックス花火を見るのに特化した席になります。
場所は大会HPをご参照ください。
同封されていた地図、紐も送付させていただきます。
まとめてクリアファイルに入れてお送りします。
枚数···2枚
年齢別···大人（18歳以上）、中人（12-17歳）、小人（6-11歳）
エリア···北信越
ジャンル···花火大会
長岡花火長岡新潟
商品の説明
8/2長岡花火チケット - その他
2023 82(水) 長岡花火 チケット 駅側 ベンチ席-
2023 8/2 長岡 大花火大会 北エリア席 ×2 チケット-
2023 8/2 長岡 大花火大会 北エリア席 ×2 チケット-
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