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JO1 ペンライト　official light stick ver2

Hterse

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JO1 ペンライト　official light stick ver2
JO1 ペンライト　official light stick ver2
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

《JO1OFFICIALLIGHTSTICKVer.2》

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通電確認済み(画像3枚目写真要参照)


【商品情報】
サイズ：W72×D72×H221.5(mm)
重さ：200g
内容：ペンライト、ストラップ、フォトカード（11枚セット）、使用説明書
電池：付属無。アルカリ単4乾電池3本使用(マンガン乾電池は使用できません)

ジャンル···Jポップ・ロック、Kポップ・Kロック
JO1・ペンライト・與那城奨・川尻蓮・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・木全翔也・大平祥生・金城碧海・鶴房汐恩・豆原一成・ジェオチャム

商品の説明

JO1 OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2 – LAPONE ONLINE SHOP
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