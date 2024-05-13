JO1 ペンライト　official light stick ver2

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商品の詳細

《JO1OFFICIALLIGHTSTICKVer.2》



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通電確認済み(画像3枚目写真要参照)





【商品情報】

サイズ：W72×D72×H221.5(mm)

重さ：200g

内容：ペンライト、ストラップ、フォトカード（11枚セット）、使用説明書

電池：付属無。アルカリ単4乾電池3本使用(マンガン乾電池は使用できません)



ジャンル···Jポップ・ロック、Kポップ・Kロック

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