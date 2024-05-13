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BiSH THE BEST コンプリートBOX盤
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￥19999税込
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商品の詳細
【コンプリートBOX盤】9CD＋3Blu-ray＋PHOTOBOOK150P
●150P豪華写真集付属
●「世界で一番綺麗なBiSH」ライブ映像には、BiSHメンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリー収録
品番：AVCD-63451～9/B～D
価格：¥42,900(税込)/¥39,000(税抜)
特典は付きません！
写真集は開封してません！
アイナ•ジ•エンド
セントチヒロ•チッチ
モモコグミカンパニー
ハシヤスメ•アツコ
リンリン
アユニ•D
ピザ
●150P豪華写真集付属
●「世界で一番綺麗なBiSH」ライブ映像には、BiSHメンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリー収録
品番：AVCD-63451～9/B～D
価格：¥42,900(税込)/¥39,000(税抜)
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アイナ•ジ•エンド
セントチヒロ•チッチ
モモコグミカンパニー
ハシヤスメ•アツコ
リンリン
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ピザ
商品の説明
BiSH THE BEST コンプリートBOX盤
BiSH THE BEST コンプリートBOX盤
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