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BiSH THE BEST コンプリートBOX盤
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BiSH THE BEST コンプリートBOX盤

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BiSH THE BEST コンプリートBOX盤
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

【コンプリートBOX盤】9CD＋3Blu-ray＋PHOTOBOOK150P

●150P豪華写真集付属
●「世界で一番綺麗なBiSH」ライブ映像には、BiSHメンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリー収録

品番：AVCD-63451～9/B～D
価格：¥42,900(税込)/¥39,000(税抜)

特典は付きません！
写真集は開封してません！

アイナ•ジ•エンド
セントチヒロ•チッチ
モモコグミカンパニー
ハシヤスメ•アツコ
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アユニ•D
ピザ

商品の説明

BiSH THE BEST(初回生産限定コンプリート盤)(AL9枚組+Blu-ray Disc3枚組)
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