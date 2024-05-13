東京都競馬　株主優待　サマーランド

商品の詳細

東京都競馬株主優待券



・春秋限定株主ご招待券（1Dayパス）x4枚

有効期限：2023年4月29日～9月24日

*7、8月は利用不可



・株主ご招待券（1Dayパス）x4枚

有効期限：2023年4月29日〜9月24日



・大井競馬場株主優待証x1枚

有効期限2024年3月31日



オンラインでの事前予約が必要ですので、ご利用方法が記載された紙も同封します。



利用券の特徴···1日券

遊園地/テーマパーク...東京サマーランド

東京サマーランド 株主優待