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東京都競馬 株主優待 サマーランド
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商品の詳細
東京都競馬株主優待券
・春秋限定株主ご招待券（1Dayパス）x4枚
有効期限：2023年4月29日～9月24日
*7、8月は利用不可
・株主ご招待券（1Dayパス）x4枚
有効期限：2023年4月29日〜9月24日
・大井競馬場株主優待証x1枚
有効期限2024年3月31日
オンラインでの事前予約が必要ですので、ご利用方法が記載された紙も同封します。
利用券の特徴···1日券
遊園地/テーマパーク...東京サマーランド
東京サマーランド 株主優待
・春秋限定株主ご招待券（1Dayパス）x4枚
有効期限：2023年4月29日～9月24日
*7、8月は利用不可
・株主ご招待券（1Dayパス）x4枚
有効期限：2023年4月29日〜9月24日
・大井競馬場株主優待証x1枚
有効期限2024年3月31日
オンラインでの事前予約が必要ですので、ご利用方法が記載された紙も同封します。
利用券の特徴···1日券
遊園地/テーマパーク...東京サマーランド
東京サマーランド 株主優待
商品の説明
東京都競馬 株主優待 東京サマーランド | tradexautomotive.com
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