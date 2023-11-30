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極楽湯　株主優待

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極楽湯　株主優待
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商品の詳細

極楽湯　入浴優待券6枚
(有効期限2023/11/30)

入浴優待券2枚
(有効期限2024/6/30)

ドリンク無料券2枚
(有効期限2023/11/30)

ドリンク無料券2枚
(有効期限2024/6/30)

以上のセットになります。
詳しくは、極楽湯HPでご確認ください。

※価格交渉はご容赦下さい。
枚数...6枚〜

8枚

年齢別...大人（18歳以上）

商品の説明

極楽湯　株主優待
極楽湯ホールディングス（2340）の株主優待紹介

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株主優待券 ＞ 販売 ＞ 健康ランド・スパ・温泉 ＞ 極楽湯株主優待券

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