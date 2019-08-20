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アンナ・カリーナ「女は女である」US版ポスター ジャン＝リュック・ゴダール
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￥6600税込
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商品の詳細
アメリカで2003年に再公開された際のオリジナル・ワンシート・ポスターです。
共演はジャン＝ポール・ベルモンド、ジャン＝クロード・ブリアリ。
「男を手玉に取る」アンナ、フランス版はイエローバックでしたが、こちらの21世紀版はブルーが背景で涼しげでいいです。
サイズ：約102センチ×約69センチ
未開封の状態です。ロール状態で折り目はありません。
写真1枚目は自分用のものです。
もう1枚所有しておりますので、そちらをお譲りします。（写真2枚目）
商品の説明
△メイド・イン・USA ジャン・リュック・ゴダール アンナ・カリーナ ...
公開時オリジナルポスター初版Made in U.Ｓ.A ゴダール アンナカリーナ ...
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