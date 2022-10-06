ジャニーズWEST ライブ　Blu-ray

商品の詳細

購入してから保管していました。

目立つ大きな傷や汚れは少なく、使用する分に気にならない程度だと感じています。

簡易動作確認済み。

全て限定盤Blu-ray2枚組になります。

ブックレット付き。

ジャニーズWESTのライブ公演3作品セットです。



店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️



保管方法は自宅保管です。

中古品のため神経質な方はご遠慮ください。

気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪



⭐️その他実績⭐️

12時間以内返信バッチ

高評価バッチあり

匿名配送



【商品説明】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



「ジャニーズWEST/ジャニーズWEST1stドームLIVE♡24(ニシ)から感謝届けます♡〈初回仕様・2枚組〉」

定価:￥6400



「ジャニーズWEST/ジャニーズWESTなぅえすと初回仕様・2枚組〉」

ジャニーズWEST

定価:￥6400



「ジャニーズWEST/ジャニーズWESTLIVETOUR2018WESTival〈初回仕様・2枚組〉」Blu-ray

ジャニーズWEST



#toaなにわ男子#toaAぇgroup#toaジャニーズWEST#ジャニーズwest#重岡大毅#桐山照史#中間淳太#神山智洋#藤井流星#濵田崇裕#小瀧望#限定盤#アクリルスタンド#うちわ#アルバム#限定盤

関西ジャニーズJr関ジュ関西Jrなにわ男子西畑大吾大西流星長尾謙杜道枝駿佑高橋恭平藤原丈一郎大橋和也嶋﨑斗亜當間琉巧大西風雅西村拓哉岡﨑彪太郎末澤誠也正門良規草間リチャード敬太小島健佐野晶哉福本大晴BoysbeAぇ!groupLilかんさいAmBitious伊藤篤志浦陸斗大内リオン岡佑吏奥村颯太河下楽小柴陸澤田雅也角紳太郎福井宏志朗藤森凌駕丸岡晃聖山中一輝吉川太郎夏松竹