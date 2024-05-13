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フジロック3日通し券＋キャンプサイト券

Oterse

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フジロック3日通し券＋キャンプサイト券
フジロック3日通し券＋キャンプサイト券
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商品の詳細

フジロックフェスティバル2023
FujirockFestival2023

3日通し券リストバンド1枚
キャンプサイト券リストバンド1枚

1名が3日通し券とキャンプサイトを使用可能となるセットです。

キャンプサイトのリストバンドはキャンプエリアが使えるだけではなく、キャンプエリア内にあるピラミッドガーデンのステージや飲食エリアにもアクセス可能となります。

#フジロック
#フジロックフェスティバル
#FUJIROCK
#苗場



エリア···関東
枚数···1枚
ジャンル···Jポップ・ロック、洋楽、ヒップホップ
開催月···7月

商品の説明

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