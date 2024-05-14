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美車 H26 ムーブカスタムX 後期 ナビ
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￥56259税込
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商品の詳細
気持ちよく取引したいので、
日本語がちゃんと伝わらない方、常識ない方イタズラ冷やかしとこちらで判断した場合全てブロック致します。
本気の方のみコメントお願い致します。
ダイハツ
ムーブカスタムX
平成26年
138000km
型式DBA-LA100s
車検無し+5.5万で2年付（自動車税込み）
ナビ（新品並に綺麗）
地デジ
バックカメラ
電動格納ミラー
プッシュスタート
スマートキー
オートライト
ミラーウィンカー
ABS
等
人気のムーブカスタム後期型
メタリック外装にほとんど傷がなく艶あり綺麗です！
内装も年式の割には綺麗だと思います。
30kmほど走行しましたが、特に不具合感じませんでした！
エアコンよく効きます。
横開きのドアが使いやすいです。
後期型の方が断然新しく見えます！
場所は埼玉県越谷市になります。
中古車ですので、細かい点は現車確認して下さい。
また、装備等基本的に中古車現状優先します。
工場でのしっかりとした整備点検、かーセンサーのような保証はありませんので、よろしくお願いします。リサイクル料のみお願いします
他にも掲載しておりますので、現車確認予定、コメントの途中でも、出品一時停止又は削除をする場合がございますのでご了承ください。
カラー···グレー
ボディタイプ···軽自動車
年式···平成26年式
燃料タイプ···レギュラー車
走行距離···10万〜14.9万km
ムーブ ステラ カスタム ダイハツ
ワゴンRnワゴン
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138000km
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車検無し+5.5万で2年付（自動車税込み）
ナビ（新品並に綺麗）
地デジ
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スマートキー
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メタリック外装にほとんど傷がなく艶あり綺麗です！
内装も年式の割には綺麗だと思います。
30kmほど走行しましたが、特に不具合感じませんでした！
エアコンよく効きます。
横開きのドアが使いやすいです。
後期型の方が断然新しく見えます！
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中古車ですので、細かい点は現車確認して下さい。
また、装備等基本的に中古車現状優先します。
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カラー···グレー
ボディタイプ···軽自動車
年式···平成26年式
燃料タイプ···レギュラー車
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商品の説明
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