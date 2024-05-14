検付！H24ホンダNONE

商品の詳細

H24ホンダ NーONE

11万キロ 修復無

赤 一時抹消渡し



ー装備ー

純正オーディオ

オートACスマートキー1

エアコン⚪︎パワステ⚪︎

近くを走りましたが特にちょい乗りするに辺り問題はなし。



別途保証付渡し可能 ＋５万

（エンジン・ミッションのみ対象）

遠方納車可能

即乗可



現車確認場所

山梨県上野原市又は

東京都八王子市





乗って帰る方

免許証コピー 名義変更保証金３万必要（返金します）

誓約書にサインです。



購入前に必ず現車確認願います。