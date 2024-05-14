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検付！H24ホンダNONE
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商品の詳細
11万キロ 修復無
赤 一時抹消渡し
ー装備ー
純正オーディオ
オートACスマートキー1
エアコン⚪︎パワステ⚪︎
近くを走りましたが特にちょい乗りするに辺り問題はなし。
別途保証付渡し可能 ＋５万
（エンジン・ミッションのみ対象）
遠方納車可能
即乗可
現車確認場所
山梨県上野原市又は
東京都八王子市
乗って帰る方
免許証コピー 名義変更保証金３万必要（返金します）
誓約書にサインです。
購入前に必ず現車確認願います。
商品の説明
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