検付！H24ホンダNONE

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ホンダ

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商品の詳細

H24ホンダ　NーONE
11万キロ　修復無
赤　一時抹消渡し

ー装備ー
純正オーディオ
オートACスマートキー1
エアコン⚪︎パワステ⚪︎
近くを走りましたが特にちょい乗りするに辺り問題はなし。

別途保証付渡し可能　＋５万
（エンジン・ミッションのみ対象）
遠方納車可能
即乗可

現車確認場所
山梨県上野原市又は
東京都八王子市


乗って帰る方
免許証コピー　名義変更保証金３万必要（返金します）
誓約書にサインです。

購入前に必ず現車確認願います。

商品の説明

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