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ZRX1200ダエグ☆MRAスモークスクリーン☆ZRX1100/ZRX

Nshape

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3256税込

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ZRX1200ダエグ☆MRAスモークスクリーン☆ZRX1100/ZRX
ZRX1200ダエグ☆MRAスモークスクリーン☆ZRX1100/ZRX
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ダエグで使用していたMRAスクリーンです。
ダークスモークになります。
一番短いセンター部分で約265ミリです。
磨き傷や微細な傷はありますが使用期間も短く
綺麗だと思います。
ダエグ他、ZRX系に使用可能です。

商品の説明

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