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ZRX1200ダエグ☆MRAスモークスクリーン☆ZRX1100/ZRX
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￥3256税込
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商品の詳細
ダエグで使用していたMRAスクリーンです。
ダークスモークになります。
一番短いセンター部分で約265ミリです。
磨き傷や微細な傷はありますが使用期間も短く
綺麗だと思います。
ダエグ他、ZRX系に使用可能です。
ダークスモークになります。
一番短いセンター部分で約265ミリです。
磨き傷や微細な傷はありますが使用期間も短く
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商品の説明
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