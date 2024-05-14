DND Performance ステアリング USDM クイックリリースボス

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商品の詳細

DNDPerformanceInteriorのクイックリリースになります。

新品購入し２年ほど使用しました。

取り外しまで不具合等無く問題なく使用していました。

化粧箱、取り付けボルト等はありません。



海外製ということもありハンドルを強く揺すったりすると少々がたつきがあります。

国内製のクイックリリースまでの精度はありませんが



使用に伴う小傷や可動部分の傷はどうしてもありますので中古品である事へのご理解よろしくお願いします。



用品の種類...ステアリングボス



対応車種メーカー...汎用