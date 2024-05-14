当時物　本物　初期　ナポロッキー　旧車會　暴走族　ステッカー

商品の詳細

当時物の本物ナポロッキーです。



ステッカーのロゴがROCKYで初期の物に成ります。

最近出回っているコピータイプとは違い

NAPOLEONの刻印も有ります。



ブルーの初期ナポロッキーはブラウンと同じく希少です。



ミラー部分、割れは無いですが傷が有ります。

錆も有りますが、まだまだ使えます。

本物当時物に拘る方にお勧めです。