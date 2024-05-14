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当時物　本物　初期　ナポロッキー　旧車會　暴走族　ステッカー

Fshape

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商品の詳細

当時物の本物ナポロッキーです。

ステッカーのロゴがROCKYで初期の物に成ります。
最近出回っているコピータイプとは違い
NAPOLEONの刻印も有ります。

ブルーの初期ナポロッキーはブラウンと同じく希少です。

ミラー部分、割れは無いですが傷が有ります。
錆も有りますが、まだまだ使えます。
本物当時物に拘る方にお勧めです。

商品の説明

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