Z400FX用ハネタイプテールカウル新品 - カウル、フェンダー、外装

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Z400FX用ハネタイプテールカウル新品
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￥6600税込
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商品の詳細
ＦＲＰ製の新品送料込みです。
裏側にＡＣＰのロゴがある正真正銘の本物です。
[取付可能車種]
適合車種はＺ４００ＦＸ全車種、Ｚ４００Ｊに対応しております。
※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。
※即購入ＯＫです！
※ＦＲＰ製品の新品送料込みですがペイント後の使用を前提に作られてますので製品の性質上、ゲル飛び（色抜け）や型から抜く際に出来た小傷などが有る場合がございます。
ペイント後のクオリティーをお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さい。発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。
宜しくお願いします。
検）＃ゼファー400＃XJR400＃ZRX400＃バリオス＃JADE＃CBX400F＃CBR400F＃CB400SF＃インパルス＃GS400＃GT380＃旧車
商品の説明
Z400FX用ﾊﾈﾀｲﾌﾟﾃｰﾙｶｳﾙ新品の通販 by ACP【ラクま】即購入可能！最後 ...
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