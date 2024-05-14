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7/8インチ　ハンドルバー　チョッパー　ラビットハンドル　sr400

Dshape

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7/8インチ　ハンドルバー　チョッパー　ラビットハンドル　sr400
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商品の詳細

sr400に付けていました。8インチハンドルバーです。チョッパースタイルやボバースタイルに似合うと思います。横約45センチ　高さ約￼13センチほどでオーダーで作って頂きました。

商品の説明

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